У жовтні угруповання Сил безпілотних систем уразило понад 26 тисяч унікальних цілей противника

Протягом жовтня угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразило 26 067 унікальних цілей противника.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Зокрема, було уражено ⁠8 060 одиниць особового складу противника, з них ліквідовано – 4 729.

Зазначається, що частка угруповання СБС у загальному обсязі уражених/знищених цілей Силами оборони України становить 33,5%.

Крім того, понад 25% нафтопереробних потужностей РФ було виведено з ладу завдяки точним ударам СБС.

Економічні показники роботи СБС складають:

⁠середня вартість знищення військовослужбовця РФ – $784;

⁠середня вартість знищення одиниці військової техніки – $949.

Таким чином 1 долар інвестицій в дрони дає 101 долар збитків противнику.