Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

У жовтні угруповання Сил безпілотних систем уразило понад 26 тисяч унікальних цілей противника

Зокрема, було ліквідовано 4 729 окупантів.

У жовтні угруповання Сил безпілотних систем уразило понад 26 тисяч унікальних цілей противника
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Протягом жовтня угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразило 26 067 унікальних цілей противника.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Зокрема, було уражено ⁠8 060 одиниць особового складу противника, з них ліквідовано – 4 729.

Зазначається, що частка угруповання СБС у загальному обсязі уражених/знищених цілей Силами оборони України становить 33,5%.

Крім того, понад 25% нафтопереробних потужностей РФ було виведено з ладу завдяки точним ударам СБС.

Економічні показники роботи СБС складають:

  • ⁠середня вартість знищення військовослужбовця РФ – $784;
  • ⁠середня вартість знищення одиниці військової техніки – $949.

Таким чином 1 долар інвестицій в дрони дає 101 долар збитків противнику.
Теми: , ,
﻿
