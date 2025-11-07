США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоПодії

Україна стала членкинею виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки

Росія вдруге програла вибори і не ввійде до складу ради.

Україна стала членкинею виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки
офіс ЮНЕСКО
Фото: news.un.org

7 листопада Україну обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки найбільшою кількістю голосів. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, разом із Румунією і Молдовою наша держава випередила Росію, тож країна-агресорка вдруге поспіль програла вибори і не ввійде до складу Ради.

«Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії — чи то війна, чи то гібридні загрози — дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити», - наголосив Зеленський.

  • Торік у червні Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини на чотирирічний термін з дати обрання під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у м. Париж.
﻿
