Унаслідок російського удару по Херсону постраждали двоє цивільних

Уранці 8 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"По меддопомогу звернувся херсонець, котрий потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі близько 9-ї ранку. У 58-річного чоловіка — мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітки й ніг", — ідеться у повідомленні ОВА.
Також через обстріл РФ постраждав ще один літній житель Херсона. У 91-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та опік ноги.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
- За минулу добу в Херсонській області через обстріли РФ загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення.