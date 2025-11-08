Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського удару по Херсону постраждали двоє цивільних

РФ атакувала Дніпровський райн Херсона.

Унаслідок російського удару по Херсону постраждали двоє цивільних
Фото: nikvesti.com

Уранці 8 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"По меддопомогу звернувся херсонець, котрий потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі близько 9-ї ранку. У 58-річного чоловіка — мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітки й ніг", — ідеться у повідомленні ОВА. 

Також через обстріл РФ постраждав ще один літній житель Херсона. У 91-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та опік ноги. 

Медики надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
