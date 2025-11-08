Унаслідок російського удару по Херсону постраждали двоє цивільних

Уранці 8 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"По меддопомогу звернувся херсонець, котрий потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі близько 9-ї ранку. У 58-річного чоловіка — мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітки й ніг", — ідеться у повідомленні ОВА.

Також через обстріл РФ постраждав ще один літній житель Херсона. У 91-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та опік ноги.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.