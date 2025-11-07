Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Україна має альтернативу китайському дрону Mavic, — Зеленський

Наразі готуються контракти і фінасування виробництва.

Україна має альтернативу китайському дрону Mavic, — Зеленський
Морпіх керує дроном Mavic 3
Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

В Україні виготовляється альтернатива китайському дрону компанії DJI Мавік.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу за результатами Ставки.

"Альтернатива є, готується фінансування і контракти", — додав президент.

З початку 2025 року стало відомо, що Китай зупиняє виробництво одного з найпростіших у керуванні квардокоптерів Мавік 3. Втім, про роботу над альтернативою китайським дронам українські виробники говорять уже не перший рік.
