Україна має альтернативу китайському дрону Mavic, — Зеленський

В Україні виготовляється альтернатива китайському дрону компанії DJI Мавік.
Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу за результатами Ставки.
"Альтернатива є, готується фінансування і контракти", — додав президент.
З початку 2025 року стало відомо, що Китай зупиняє виробництво одного з найпростіших у керуванні квардокоптерів Мавік 3. Втім, про роботу над альтернативою китайським дронам українські виробники говорять уже не перший рік.
- Україна у поточному році відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та яка виробляється в рамках ко-продакшена.