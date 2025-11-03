Зеленський: Україна відкриє два представництва з продажу зброї у Берліні та Копенгагені

Україна у поточному році відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та яка виробляється в рамках ко-продакшена.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, пише Укрінформ.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці (це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшені, а також на рівні держав) — це наші представництва там будуть — це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році", — зазначив Зеленський.

Питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник Президента Олександр Камишін.

"Юридично буде все це відкриватись і будуть напрацьовуватися вже контракти. Європою займається Олександр Камишін, він буде представляти експорт України на європейському континенті", додав Президент.

Також наразі триває робота із країнами Близького Сходу та США: "Команда Сполучених Штатів Америки щодо Drone-deal на наступному тижні буде в Україні".