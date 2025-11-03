Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСвіт

Зеленський: Україна відкриє два представництва з продажу зброї у Берліні та Копенгагені

Питаннями контрактів з країнами ЄС займатиметься Олександр Камишін.

Зеленський: Україна відкриє два представництва з продажу зброї у Берліні та Копенгагені
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Україна у поточному році відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та яка виробляється в рамках ко-продакшена.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, пише Укрінформ.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці (це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшені, а також на рівні держав) — це наші представництва там будуть — це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році", — зазначив Зеленський.

Питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник Президента Олександр Камишін.

"Юридично буде все це відкриватись і будуть напрацьовуватися вже контракти. Європою займається Олександр Камишін, він буде представляти експорт України на європейському континенті", додав Президент.

Також наразі триває робота із країнами Близького Сходу та США: "Команда Сполучених Штатів Америки щодо Drone-deal на наступному тижні буде в Україні".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies