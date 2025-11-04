Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Зеленський: Німеччина нещодавно передала Україні дві системи ППО Patriot

"Ми їх освоюємо", - додав глава держави.

Зеленський: Німеччина нещодавно передала Україні дві системи ППО Patriot
робота Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Німеччина нещодавно передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на саміті з питань розширення ЄС, пише «Європейська правда».

Зеленський зазначив, що через відсутність успіхів на фронті Кремль знову вдалося до енергетичного терору, і подякував партнерам за підтримку.

«Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо», — сказав глава держави.

  • Днями у відеозверненні український президент повідомляв про посилення української ППО.
