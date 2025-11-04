Зеленський: Німеччина нещодавно передала Україні дві системи ППО Patriot

Німеччина нещодавно передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на саміті з питань розширення ЄС, пише «Європейська правда».

Зеленський зазначив, що через відсутність успіхів на фронті Кремль знову вдалося до енергетичного терору, і подякував партнерам за підтримку.

«Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо», — сказав глава держави.