Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III без ядерної бойової частини

Ракета пролетіла близько 6 759 км з Каліфорнії до полігону у Тихому океані.

США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III без ядерної бойової частини
випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III
Фото: База космічних сил Ванденберг

США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III без ядерної бойової частини, повідомляє База космічних сил Ванденберг. 

Сьогодні, 5 листопада, на базі космічних сил Ванденберг, Каліфорнія, ВПС США провели пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойової частини. 

Тест покликаний підтвердити надійність, готовність і точність системи. 

Політ завершився на полігоні Рейгана на Маршаллових Островах у Тихому океані. Зазначимо, що полігон перебуває у довгостроковій оренді Сполучених Штатів. 

Ракета подолала приблизно 4 200 миль (приблизно 6 759 км). 

Зазначимо, нещодавно Трамп назвав причину оголошення ядерних випробувань і сказав, що США мають достатньо зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Зокрема Трамп не хоче, щоб Штати були єдиною країною, яка не проводить випробувань.

Перед цим Дональд Трамп повідомив, що дав розпорядження міністерству війни відновити ядерні випробування. Оголошення послідувало за повідомленнями Кремля про випробування російської крилатої ракети "Буревестник".
