Ракета пролетіла близько 6 759 км з Каліфорнії до полігону у Тихому океані.

США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III без ядерної бойової частини, повідомляє База космічних сил Ванденберг.

Сьогодні, 5 листопада, на базі космічних сил Ванденберг, Каліфорнія, ВПС США провели пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойової частини.

Тест покликаний підтвердити надійність, готовність і точність системи.

Політ завершився на полігоні Рейгана на Маршаллових Островах у Тихому океані. Зазначимо, що полігон перебуває у довгостроковій оренді Сполучених Штатів.

Ракета подолала приблизно 4 200 миль (приблизно 6 759 км).

Зазначимо, нещодавно Трамп назвав причину оголошення ядерних випробувань і сказав, що США мають достатньо зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Зокрема Трамп не хоче, щоб Штати були єдиною країною, яка не проводить випробувань.

Перед цим Дональд Трамп повідомив, що дав розпорядження міністерству війни відновити ядерні випробування. Оголошення послідувало за повідомленнями Кремля про випробування російської крилатої ракети "Буревестник".