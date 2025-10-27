Норвегія підтвердила запуск Росією ядерної крилатої ракети "Буревісник" з Нової Землі, — Reuters

Норвезька розвідка підтвердила, що Росія минулого тижня провела випробування ядерної крилатої ракети Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall) з арктичного архіпелагу Нова Земля, пише Reuters.
Росія 26 жовтня повідомила про успішне тестування ракети 9M730 "Burevestnik", здатної пробивати будь-які системи ППО, але не уточнила місце запуску.
"Ми можемо підтвердити, що Росія здійснила новий запуск далекобійної крилатої ракети Skyfall (Burevestnik) на Новій Землі", – заявив керівник розвідслужби Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсоенес.
- Президент США Дональд Трамп відреагував на випробування ракети РФ і зазначив, що замість випробовування нових ракет Путін має завершити війну проти України.