Норвегія підтвердила запуск Росією ядерної крилатої ракети "Буревісник" з Нової Землі, — Reuters

Пуск крилатої ракети 9М730 ‘Буревісник’ (cтратегічна крилата ракета з ядерною енергетичною установкою) із полігонної пускової ус
Фото: змі окупантів

Норвезька розвідка підтвердила, що Росія минулого тижня провела випробування ядерної крилатої ракети Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall) з арктичного архіпелагу Нова Земля, пише Reuters.

Росія 26 жовтня повідомила про успішне тестування ракети 9M730 "Burevestnik", здатної пробивати будь-які системи ППО, але не уточнила місце запуску.

"Ми можемо підтвердити, що Росія здійснила новий запуск далекобійної крилатої ракети Skyfall (Burevestnik) на Новій Землі", – заявив керівник розвідслужби Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсоенес.
