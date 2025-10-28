Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Світ

Маск запустив платформу Grokipedia на основі ШІ, щоб кинути виклик Вікіпедії

“Мета Grok та Grokipedia.com – це правда, вся правда і нічого, крім правди".

Маск запустив платформу Grokipedia на основі ШІ, щоб кинути виклик Вікіпедії
Фото: скріншот

Компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI запустила платформу Grokipedia, що буде конкурувати з онлайн-енциклопедією Вікіпедія, яку він звинувачує в ідеологічній упередженості.

Про це повідомляє France24.

Контент Grokipedia генерується штучним інтелектом (ШІ) та генеративним асистентом ШІ Grok.

Сайт, що наразі працює у версії 0.1, вчора ввечері мав понад 885 000 статей. Зазначимо, зараз англомовна версія Вікіпедії має щонайменше сім мільйонів статей.

Запуск відбувся з обіцянкою нової версії 1.0, яка, за словами Маска, буде “в 10 разів кращою” за поточний сайт, який, вже “кращий за Вікіпедію”.

“Мета Grok та Grokipedia.com – це правда, вся правда і нічого, крім правди. Ми ніколи не будемо ідеальними, але ми, тим не менш, прагнутимемо до цієї мети”, – написав він на соцплатформі X після запуску.

Випуск Grokipedia був запланований на кінець вересня, але американський підприємець відклав його, щоб “позбутися пропаганди”.

Маск регулярно критикує Вікіпедію. У 2024 році він звинуватив сайт у тому, що його “контролюють ультраліві активісти”, і закликав припинити пожертвування на платформу. 

  • Створена у 2001 році, Вікіпедія – це спільна енциклопедія, якою керують волонтери і яка значною мірою фінансується за рахунок пожертвувань. Її сторінки можуть писати або редагувати користувачі Інтернету. Стверджується, що контент Вікіпедії має “нейтральну точку зору”.
