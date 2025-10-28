Маск запустив платформу Grokipedia на основі ШІ, щоб кинути виклик Вікіпедії

Компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI запустила платформу Grokipedia, що буде конкурувати з онлайн-енциклопедією Вікіпедія, яку він звинувачує в ідеологічній упередженості.
Про це повідомляє France24.
Контент Grokipedia генерується штучним інтелектом (ШІ) та генеративним асистентом ШІ Grok.
Сайт, що наразі працює у версії 0.1, вчора ввечері мав понад 885 000 статей. Зазначимо, зараз англомовна версія Вікіпедії має щонайменше сім мільйонів статей.
Запуск відбувся з обіцянкою нової версії 1.0, яка, за словами Маска, буде “в 10 разів кращою” за поточний сайт, який, вже “кращий за Вікіпедію”.
“Мета Grok та Grokipedia.com – це правда, вся правда і нічого, крім правди. Ми ніколи не будемо ідеальними, але ми, тим не менш, прагнутимемо до цієї мети”, – написав він на соцплатформі X після запуску.
Nice work by the @xAI team on https://t.co/op5s4ZiSwh!— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
The goal here is to create an open source, comprehensive collection of all knowledge.
Then place copies of that etched in a stable oxide in orbit, the Moon and Mars to preserve it for the future.
Foundation.
Випуск Grokipedia був запланований на кінець вересня, але американський підприємець відклав його, щоб “позбутися пропаганди”.
Маск регулярно критикує Вікіпедію. У 2024 році він звинуватив сайт у тому, що його “контролюють ультраліві активісти”, і закликав припинити пожертвування на платформу.
- Створена у 2001 році, Вікіпедія – це спільна енциклопедія, якою керують волонтери і яка значною мірою фінансується за рахунок пожертвувань. Її сторінки можуть писати або редагувати користувачі Інтернету. Стверджується, що контент Вікіпедії має “нейтральну точку зору”.