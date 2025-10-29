FT: Німеччина планує укласти контракт на постачання дронів із двома оборонними стартапами та Rheinmetall

Німеччина планує укласти великий контракт на постачання дронів-камікадзе з двома оборонними стартапами – Helsing та Stark, а також із концерном Rheinmetall.

Як пише Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, загальна вартість угоди становитиме до €900 млн, тобто кожна з трьох компаній отримає близько €300 млн. У межах контракту планується виготовити до 12 000 ударних дронів, частину з яких поставлять одразу новій німецькій бригаді, розміщеній у Литві для посилення НАТО проти Росії.

Формальні угоди ще не підписані, але якщо контракти буде схвалено бюджетним комітетом німецького парламенту, це, ймовірно, стануть найбільші угоди для обох молодих компаній. За словами джерел, знайомих із ситуацією, посадовці сподіваються, що розподіл тендеру між трьома компаніями стимулюватиме інновації.

Інвестиції в європейські оборонні технологічні стартапи різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Венчурні фонди масово вкладаються у військові компанії.

Helsing, що має підтримку засновника Spotify Даніеля Ека, є найбільш цінним оборонним стартапом Європи з оцінкою €12 млрд. За останній рік компанія оголосила про плани постачання 6 000 ударних дронів для України, придбала німецького виробника літаків Grob і відкрила плани виробництва систем підводного спостереження у Великій Британії.

Stark, заснована лише 15 місяців тому, підтримується інвесторами, зокрема американським техномільярдером Петером Тілем та венчурним фондом Sequoia Capital. Стартап має команду в Україні, яка займається тестуванням та розробкою, а в липні оголосив про відкриття заводу у британському Свіндоні.

Плани передати частину контракту гіганту танків і артилерії Rheinmetall, який уже виграв державні контракти на десятки мільярдів євро, стали несподіванкою для деяких представників оборонної галузі. Хоча компанія має партнерства з американським виробником дронів Anduril та ізраїльською UVision, до недавнього часу в неї не було власного ударного безпілотника. За даними двох джерел, Rheinmetall запропонувала поставити німецьким військовим ударний дрон FV-014, який компанія публічно представила у вересні. Також відомий як Raider, цей дрон може нести корисне навантаження до 5 кг і має дальність 100 км.

Stark постачатиме свій ударний дрон Virtus, а Helsing – HX-2.