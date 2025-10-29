В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Світ

Американські сенатори хочуть викликати посла РФ для свідчень щодо викрадення українських дітей

Посольство України у Вашингтоні розпочало підготовку до слухань і заявило, що готове зробити свій внесок.

Американські сенатори хочуть викликати посла РФ для свідчень щодо викрадення українських дітей
Ілюстративне фото
Фото: betterworldcampaign.org

Сенатори від обох партій хочуть запросити посла РФ в США до Сенату для свідчень щодо кампанії з викрадення українських дітей Росією. 

Про це повідомляє The Hill.

Сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Браян Шац (демократ) працюють над проведенням слухань у підкомітеті Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм щодо питання викрадення Росією українських дітей.

Вони заявили, що мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва для свідчень на слуханнях, хоча дата ще не призначена.

Водночас Шац майже впевнений, що не вийде змусити іноземну особу приїхати, хоча сенатори, ймовірно, надішлють послу запрошення.

В свою чергу, посольство України у Вашингтоні розпочало підготовку до слухань і заявило, що готове зробити свій внесок.

  • Президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним передав йому лист від своєї дружини Меланії про викрадених Росією українських дітей.
  • 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
  • В МКС зазначили що Путін, імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації.
﻿
