Американські сенатори хочуть викликати посла РФ для свідчень щодо викрадення українських дітей

Сенатори від обох партій хочуть запросити посла РФ в США до Сенату для свідчень щодо кампанії з викрадення українських дітей Росією.

Про це повідомляє The Hill.

Сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Браян Шац (демократ) працюють над проведенням слухань у підкомітеті Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм щодо питання викрадення Росією українських дітей.

Вони заявили, що мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва для свідчень на слуханнях, хоча дата ще не призначена.

Водночас Шац майже впевнений, що не вийде змусити іноземну особу приїхати, хоча сенатори, ймовірно, надішлють послу запрошення.

В свою чергу, посольство України у Вашингтоні розпочало підготовку до слухань і заявило, що готове зробити свій внесок.