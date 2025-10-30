Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Нова дипломатія Кремля: “русскій мір” виходить у світ

Кремль офіційно перезапускає свій апарат впливу — створює в адміністрації президента нове управління зі “стратегічного партнерства і співробітництва” на чолі з Вадимом Тітовим. Формально — чергове “реформування”. По суті — спроба врятувати рештки зовнішнього контролю після розвалу старої моделі.

Раніше Москва трималася за пострадянський простір як за останню зону впливу. Але навіть там лінія провалилася: Молдова зробила вибір не на користь Кремля, Грузія хитається, Вірменія дивиться на США, а Казахстан взагалі почав відверто боятися “українського сценарію”.

Тепер стратегія інша — не втримати минуле, а зайти в чужі простори там, де ще не встигли звикнути до токсичності російського “партнерства”. Африка, Центральна Азія, навіть Латинська Америка — нові напрямки старої імперської хвороби.

Але головне — не географія. Головне — метод.

Нове управління відновлює підхід, який колись апробував Пригожин. Той самий “експорт державного будівництва” для диктаторів, консалтинг для режимів і політична інженерія під виглядом “співпраці”. Тепер цим займається команда Сергія Кірієнка – того самого, хто формує ідеологічний кістяк окупаційної влади на захоплених територіях України.

І якщо хтось думає, що все це про Африку — ні.

Це — про Європу.

Точніше — про європейські міста, де тисячі людей із російськими паспортами чи їхні нащадки живуть десятиліттями, але залишаються частиною “русского міра” в головах. Тепер ці громади стають ресурсом впливу — мовними школами, “культурними центрами”, церквами, фондами, що мовчки фінансуються через “громадські” програми Кремля. Росія, визнавши поразку на пострадянському полі, почала грати у глобальну ідеологічну шахівницю. І в цій грі її пішаки стоять не лише в Сирії чи Малі — вони давно живуть поруч із вами. 

Фото: EPA/UPG

Вони не марширують із прапорами, не знімають пропагандистські ролики. Вони працюють тихо — у школах, університетах, культурних спільнотах. І кожного разу, коли в Європі піднімається хвиля “розуміння Росії” чи “втоми від України”, — це не випадковість. Це ефект тієї самої когнітивної війни, тільки без дронів і фронтів.

Кремль сьогодні не має ні ресурсів, ні справжніх союзників. Зате має безцінний актив — російську діаспору, яку тепер планують офіційно інтегрувати у зовнішню політику. Замість “повернення співвітчизників” — “активація агентів впливу”.

Та поки Європа обережно балансує між толерантністю та наївністю, Москва вкладається у своїх “громадян світу”, які зручніші, ніж будь-яка база Вагнера.

Можливо, настав момент чесно визнати: питання вже не в тому, як зупинити Кремль на зовнішніх рубежах — а як очистити власні вулиці від його тіні. Бо “русскій мір” не приходить із танком.

Він приходить із культурною програмою, піснею, “ностальгією за спільним минулим” і розмовами про “традиційні цінності”.

А далі — тиша. І ще один шматок Європи стає частиною російського дзеркала. Може, справді час подумати: чи не пора «русскіх» повертати додому?

Або, принаймні, змусити нарешті обрати: свобода чи “русскій мір”. Третього не дано.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
Теми:
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies