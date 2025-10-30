У Вільнюському аеропорту тимчасово призупинили повітряний рух

Ввечері 30 жовтня повітряний рух у Вільнюському аеропорту в Литві було тимчасово призупинено.
Про це повідомила пресслужба Вільнюського аеропорту.
“За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через повітряну кулю (або кулі), що летіли у напрямку Вільнюського аеропорту”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження повітряного простору були запроваджені о 20:10 та діятимуть до 23:10.
- Цього місяця рух у Вільнюському аеропорту декілька разів призупинявся через повітряні кулі з боку Білорусі.
- В результаті у середу, 29 жовтня, уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Медінінкай" та "Шальчинкай" на місяць. Однак, пункт пропуску "Медінінкай" залишатиметься частково функціональним.
- Через загрозу контрабандних метеокуль з Білорусі президент Гітанас Науседа пропонує обмежити транзит до Калінінграда.
- У Литві заявили, що приліт метеокуль був скоординованою операцією.