У Вільнюському аеропорту тимчасово призупинили повітряний рух

Це пов'язано із повітряною кулею, що летіла у напрямку аеропорту.

Ввечері 30 жовтня повітряний рух у Вільнюському аеропорту в Литві було тимчасово призупинено.

Про це повідомила пресслужба Вільнюського аеропорту.

“За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через повітряну кулю (або кулі), що летіли у напрямку Вільнюського аеропорту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження повітряного простору були запроваджені о 20:10 та діятимуть до 23:10.