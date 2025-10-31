Болгарія тимчасово зупинила експорт нафтопродуктів до країн ЄС через санкції проти «Лукойлу»

Обмеження не стосуються бензину, адже його виробництво перевищує внутрішнє споживання.

Парламент Болгарії ухвалив закон, який тимчасово зупиняє експорт і внутрішньоєвропейські поставки нафтопродуктів — переважно дизеля та авіаційного пального — до країн Євросоюзу, пише агентство БТА.

Заборона не поширюється на заправлення суден і літаків, а також на постачання для збройних сил країн ЄС і НАТО.

Причиною рішення депутати назвали необхідність гарантувати енергетичну безпеку Болгарії після запровадження Штатами санкцій проти російської компанії «Лукойл», яка володіє найбільшим у Балканському регіоні нафтопереробним заводом Lukoil Neftochim Burgas. Під обмеження також підпадають її дочірні компанії, зареєстровані у Швейцарії, які мають до 90% частки у болгарських енергетичних активах.

Голова бюджетного комітету болгарського парламенту пояснив, що заборона є запобіжним кроком. Він уточнив, що обмеження не стосуються бензину, адже його виробництво перевищує внутрішнє споживання. Заборона діє лише для продуктів, щодо яких існує ризик штучного підвищення цін.

Парламент доручив Директору митної служби контролювати виконання заборони, а також дозволив надавати окремі дозволи на експорт у разі гуманітарної або технологічної необхідності — з попереднім повідомленням парламенту.

Крім того, депутати зобов’язали голову Державного агентства резервів перевірити запаси нафти і палива протягом тижня.