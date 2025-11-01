Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика вже не здатна приховати масштаби проблем і втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 % – цифра, яка в контексті загальної динаміки говорить про системне згортання бізнес-активності.

Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість.

Особливо показовою є ситуація у вугільній галузі, яка ще донедавна вважалася одним із "стовпів" російського експорту. Частка збиткових підприємств тут зросла до 67 %.

Сальдований збиток за січень – серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд.

Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза. Галузь, яка мала б приносити валюту, перетворюється на чорну діру для бюджету.

"Почта россии" повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5 %, а від фінансового посередництва – на 9,3 %.

Валова прибутковість скоротилася у 2,5 рази, а збиток від продажів зріс у 5,7 разів – до 10,7 млрд рублів. Компанія пояснила це "змінами в операційному середовищі", але сухі цифри говорять самі за себе: короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж рік тому. Це класичний симптом ліквідної кризи, яку вже неможливо замаскувати корпоративними формулюваннями.

Металургійний гігант "Норнікель" також демонструє тенденцію до деградації: чистий прибуток за дев’ять місяців скоротився на 39 %, тоді як витрати зросли на 34 % через підвищення ставок.

Одночасне падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини лише підкреслює, що компанія втрачає позиції на глобальному ринку.

Символічний вигляд має і результат "Газпрому" – чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців. Для компанії, котра десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки.

"РЖД" також не залишилися осторонь – збиток у 4,2 млрд рублів лише доповнює картину загального занепаду.

"Усі ці дані складаються в єдину мозаїку: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою", — кажуть у СЗРУ.