Данія посилює військові присутність у Гренландії через загрозу РФ

Розвідка нещодавно попередила, що ризик ескалації між НАТО й Москвою в Арктиці вищий, ніж будь-коли.

Данія посилює військову присутність у Гренландії через зростаючу військову активність РФ в Арктиці.

Про це пише Bloomberg.

10 жовтня Копенгаген запустив другий арктичний оборонний пакет, який включає інвестиції у морську оборону Гренландії: патрульні літаки для моніторингу й боротьби з підводними човнами, нові арктичні кораблі та криголами.

"Ми маємо враховувати майбутній сценарій загроз, із яким потрібно впоратися", – сказав у інтерв’ю начальник Об’єднаного арктичного командування Сьорен Андерсен.

За його словами, тактика Росії в Україні, її зростаюча співпраця з Китаєм у Берінговій протоці, активність поблизу Норвегії та проблема "тіньового флоту" лише підсилюють побоювання, що Данія та її союзники мають бути готовими до серйозної загрози. Данська розвідка нещодавно попередила, що ризик ескалації між НАТО й Москвою в Арктиці вищий, ніж будь-коли.

У вересні Данія провела найбільші в історії навчання в Гренландії. Якщо раніше вони зосереджувалися на порятунку та цивільних завданнях, цього разу готувалися до можливого збройного конфлікту.

Андерсен вважає, що після завершення війни в Україні Москва знову переорієнтує ресурси на північ і застосує там нові технології озброєнь. Данська розвідка попереджає: у такому разі Росія зможе становити пряму загрозу НАТО.

Москва відкидає ці звинувачення, однак справді розширює свій арсенал. У липні Путін похвалився, що флот отримав дев’ять нових підводних човнів за шість років і ще чотири – найновішого класу "Борей-А".

"Оборона Арктики — життєво важлива для нашої безпеки", – заявив 13 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Але питання оборони Гренландії виявило розбіжності з Вашингтоном.

Для президента Дональда Трампа острів настільки важливий для безпеки США, що він свого часу пропонував його "купити". Хоча Європа стала на бік Копенгагена, слова Трампа змусили Данію, Гренландію та НАТО усвідомити, що регіон потребує більшої уваги й ресурсів.

Наступного дня після того, як Трамп у грудні знову заговорив про купівлю Гренландії, уряд Данії оголосив про збільшення арктичних витрат на оборону – парламент схвалив інвестиції у 42 млрд крон ($6,5 млрд). Фокус оборони змістився на схід острова: створюються спеціальні підрозділи для патрулювання, будується станція моніторингу ядерної активності та радар раннього попередження, закуповуються дрони-розвідники.

Історично Гренландія завжди мала військове значення. Під час Другої світової війни США збудували бази й метеостанції, а під час Холодної війни розширили їх до понад десятка об’єктів. На базі Пітуффік у північному заході розміщувалися 15 000 військових. Сьогодні там менше ніж 200, але об’єкт залишається стратегічною точкою спостереження за запуском ракет.

Російське вторгнення вважається малоймовірним, але данські військові оцінюють, що Москва може спробувати заблокувати використання Гренландії союзниками, атакувавши стратегічні об’єкти. Найуразливіша база Пітуффік, а також аеропорт у Кангерлуссуаку, енергетична інфраструктура.