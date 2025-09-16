Данія проводить у Гренландії військові навчання

У навчаннях беруть участь понад 550 військовослужбовців з Данії та Франції, Німеччини, Швеції та Норвегії.

У Гренландії тривають військові навчання Arctic Light 2025 ("Арктичне світло 2025"). Їх проводить Данія за участю військовослужбовців з декількох європейських країн НАТО.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь понад 550 військовослужбовців з Данії та Франції, Німеччини, Швеції та Норвегії.

Мета навчань – посилити бойову готовність збройних сил Данії і Гренландії. Данські військові заявляють, що тренуються разом із союзниками, аби посилити "спільні можливості реагування на дестабілізуючі загрози для Гренландії, Королівства Данія та НАТО в Північній Атлантиці та Арктиці".

Зокрема, 15 вересня проводили навчання з висадки на кораблі за участю данських спеціальних сил під наглядом військових спостерігачів зі США, Великобританії, Канади, Швеції та Німеччини.

Військові спускалися з вертольотів на мотузках і піднімалися зі швидкісних катерів при температурі, яка дещо перевищувала нульову.

В свою чергу, гості з країн-союзників на борту данського фрегата "Нільс Юель" спостерігали за прольотом данських винищувачів F-16, а також за навчаннями з бойовою стрільбою.

Водночас голова Об'єднаного арктичного командування Данії вказав на обережність щодо Росії як "регіональної наддержави" на далекій півночі. Також він підкреслив "дуже хороші відносини з американськими військовими".