В Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зробили перший внесок

До Американсько-українського інвестиційного фонду зробили перший внесок. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн, а Україна подвоїть цю суму.

Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона пояснила, що таким чином формують стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови з сукупних $150 млн.

"Першими у фокусі – проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року", – сказала голова українського уряду.

Свириденко нагадала, що Фонд будується на принципі рівності. Україна має ті самі фінансові зобов'язання, що й США.

Американсько-український фонд відбудови

Меморандум про створення фонду Україна і США уклали ще в квітні. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.

У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд. Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

Загалом же ідея доступу країн-партнерок до українських ресурсів була запропонована ще в президентському плані перемоги, презентованому торік. Але активна робота в цьому напрямку розпочалася після повернення до влади Дональда Трампа, який наполягав на тому, що Штати повинні отримати відшкодування за допомогу, передану Україні. Американський президент оперував числами, непідтвердженими ні Україною, ні даними аналітиків: він казав, що Штати допомогли на $300 млрд. Зрештою після тривалих переговорів Вашингтон відмовився від цього твердження і повідомив, що допомога становила понад 100 млрд.

Для роботи над фінальною угодою Україна найняла юридичну компанію зі США, розповідав президент Володимир Зеленський.

30 квітня сторони провели фінальні узгодження, після чого підписали документ. Його ратифікували народні депутати. Але і він ще неостаточний: Київ і Вашингтон повинні були напрацювати дві додаткові угоди.

У документі, серед іншого, закріплено право України самій визначати ділянки в межах своєї території та в своїх територіальних водах, виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, які надаватимуться для діяльності з пошуку, розвідки та видобутку природних ресурсів. Також зазначили, що Угода "не завдає шкоди правилам в Україні, що регулюють систему власності на майно, виключаючи правила, пов'язані з державною власністю та приватизацією".

В документі уточнили, які родовища і запаси є предметом угоди. "Активи, що стосуються природних ресурсів" – це ділянки, запаси та родовища на території України алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природний газу (включаючи скраплений природний газ) та інші мінерали або вуглеводні, іншим чином погоджені Принципалами.

"Узгоджений з Україною Дохід" означає 50% усіх роялті (орендних платежів), ліцензійних платежів та сум, що підлягають сплаті за угодами про розподіл продукції, отриманих будь-яким державним органом України від або у зв'язку з: (i) видачею нових ліцензій або спеціальних дозволів на дату набуття чинності Угоди стосовно розвідки, виробництва, видобутку, розробки, добування, експлуатації, переробки, очистки або іншого використання Активів, що стосуються природних ресурсів.