Ізраїльські танки в'їхали в головний житловий район Гази

Десятки ізраїльських танків та військової техніки дісталися головного житлового району міста Газа, пише BBC з посиланням на місцевих мешканців і свідків. Це відбулося на другий день сухопутного наступу Ізраїлю на місто.

Танки та озброєні війська рухалися околицями району Шейх-Радвана в північній частині міста. На відео зафіксували хмари диму від пострілів і димових шашок для прикриття пересування.

До війни в цьому районі мешкали десятки тисяч людей – він вважався одним з найбільш густонаселених, повним шкіл, мечетей і магазинів. Просуванню районом передували авіаудари та атаки дронами по будівлях і вулицях.

Просування районом Шейх-Радвана спричинило нову хвилю переміщення цивільних. Тисячі родин були змушені покинути домівки та поїхати південніше. Місцеві розповіли, що подорожі займають години і коштують сотні шекелів.

Групи допомоги та агентства ООН заявили, що гуманітарна зона, що очікує на прибуття нових біженців, уже переповнена і є недостатньою для проживання там приблизно 2 млн людей. Деякі з тих, хто евакуювався, повідомив, що вже не зміг знайти місця і тому став шукати прихистку північніше.

Війна Ізраїлю і ХАМАС