Ізраїльські танки в'їхали в головний житловий район Гази

Десятки ізраїльських танків та військової техніки дісталися головного житлового району міста Газа, пише BBC з посиланням на місцевих мешканців і свідків. Це відбулося на другий день сухопутного наступу Ізраїлю на місто.
Танки та озброєні війська рухалися околицями району Шейх-Радвана в північній частині міста. На відео зафіксували хмари диму від пострілів і димових шашок для прикриття пересування.
До війни в цьому районі мешкали десятки тисяч людей – він вважався одним з найбільш густонаселених, повним шкіл, мечетей і магазинів. Просуванню районом передували авіаудари та атаки дронами по будівлях і вулицях.
Просування районом Шейх-Радвана спричинило нову хвилю переміщення цивільних. Тисячі родин були змушені покинути домівки та поїхати південніше. Місцеві розповіли, що подорожі займають години і коштують сотні шекелів.
Групи допомоги та агентства ООН заявили, що гуманітарна зона, що очікує на прибуття нових біженців, уже переповнена і є недостатньою для проживання там приблизно 2 млн людей. Деякі з тих, хто евакуювався, повідомив, що вже не зміг знайти місця і тому став шукати прихистку північніше.
Війна Ізраїлю і ХАМАС
- За даними підконтрольного ХАМАСу МОЗ Палестини, з 7 жовтня 2023, коли через напад терористів на Ізраїль почалася війна, загинули 65 062 людини. Лише за вчора, відповідно до цієї інформації, загинули 98 палестинців, а ще 385 були поранені. З ізраїльського боку внаслідок атаки ХАМАС 7 жовтня загинули 1200 людей, ще понад 200 потрапили в заручники.
- Дії Ізраїлю в Смузі Гази критикує світова спільнота. Цього тижня незалежна комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Смузі Гази геноцидом.
- Єврокомісія пропонує вжити санкцій проти Ізраїлю і скоротити торгівлю з ним.
- Усі спроби досягнути нового припинення вогню і закінчити майже дворічну війну, розпочату атакою ХАМАС на Ізраїль, поки що виявилися марними. Ізраїль декларує своєю метою повне знищення ХАМАС і нещодавно вдарив по Катару, в столиці якого, як він заявив, перебували деякі лідери цього терористичного угруповання.
- ХАМАС продовжує утримувати близько 50 заручників, 20 з яких, за попередніми даними, живі.
- Припинення війни вимагають не лише світові лідери, а й частина мешканців Ізраїлю. Вони прагнуть звільнення своїх рідних з полону і виходять на протести з закликами до влади допомогти їм і домовитися про закінчення боїв.