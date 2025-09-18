«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

Ізраїльські танки в'їхали в головний житловий район Гази

Це спричинило нову хвилю міграції палестинців. 

Ізраїльські танки в'їхали в головний житловий район Гази
Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі (ілюстративне фото)
Фото: ЦАХАЛ

Десятки ізраїльських танків та військової техніки дісталися головного житлового району міста Газа, пише BBC з посиланням на місцевих мешканців і свідків. Це відбулося на другий день сухопутного наступу Ізраїлю на місто

Танки та озброєні війська рухалися околицями району Шейх-Радвана в північній частині міста. На відео зафіксували хмари диму від пострілів і димових шашок для прикриття пересування. 

До війни в цьому районі мешкали десятки тисяч людей – він вважався одним з найбільш густонаселених, повним шкіл, мечетей і магазинів. Просуванню районом передували авіаудари та атаки дронами по будівлях і вулицях. 

Просування районом Шейх-Радвана спричинило нову хвилю переміщення цивільних. Тисячі родин були змушені покинути домівки та поїхати південніше. Місцеві розповіли, що подорожі займають години і коштують сотні шекелів. 

Групи допомоги та агентства ООН заявили, що гуманітарна зона, що очікує на прибуття нових біженців, уже переповнена і є недостатньою для проживання там приблизно 2 млн людей. Деякі з тих, хто евакуювався, повідомив, що вже не зміг знайти місця і тому став шукати прихистку північніше.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

  • За даними підконтрольного ХАМАСу МОЗ Палестини, з 7 жовтня 2023, коли через напад терористів на Ізраїль почалася війна, загинули 65 062 людини. Лише за вчора, відповідно до цієї інформації, загинули 98 палестинців, а ще 385 були поранені. З ізраїльського боку внаслідок атаки ХАМАС 7 жовтня загинули 1200 людей, ще понад 200 потрапили в заручники. 
  • Дії Ізраїлю в Смузі Гази критикує світова спільнота. Цього тижня незалежна комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Смузі Гази геноцидом.
  • Єврокомісія пропонує вжити санкцій проти Ізраїлю і скоротити торгівлю з ним.
  • Усі спроби досягнути нового припинення вогню і закінчити майже дворічну війну, розпочату атакою ХАМАС на Ізраїль, поки що виявилися марними. Ізраїль декларує своєю метою повне знищення ХАМАС і нещодавно вдарив по Катару, в столиці якого, як він заявив, перебували деякі лідери цього терористичного угруповання. 
  • ХАМАС продовжує утримувати близько 50 заручників, 20 з яких, за попередніми даними, живі. 
  • Припинення війни вимагають не лише світові лідери, а й частина мешканців Ізраїлю. Вони прагнуть звільнення своїх рідних з полону і виходять на протести з закликами до влади допомогти їм і домовитися про закінчення боїв. 
﻿
