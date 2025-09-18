Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

Ізраїль завдав удару по складах зброї на півдні Лівану

Знищені склади належали “Хезболлі”.

Ізраїль завдав удару по складах зброї на півдні Лівану
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї, що належать “Хезболлі” на півдні Лівану.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

Терористична організація “Хезболла”, а саме “Сила Радван”, продовжує спроби відновити терористичну інфраструктуру на півдні Лівану, спрямовану на завдання шкоди Державі Ізраїль”, - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ розповіли, що організація роками планувала та просувала план “Завоювання Галілеї”. Відколи командири підрозділу були ліквідовані у вересні 2024 року в Бейруті під час операції “Північні стріли”, підрозділ працює над відновленням своїх можливостей. 

Армія оборони Ізраїлю до удару вжила заходів для зменшення шкоди для цивільного населення. Для цього використали точні боєприпаси, повітряне спостереження та додаткову розвідку.

Зазначається, що сховища зброї були побудовані в центрі населених цивільним населенням районів, щоб використовувати ліванських мирних жителів як живий щит.

“Наявність сховищ зброї є порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном і ставить під загрозу цивільне населення в цьому районі. Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для Держави Ізраїль”, - підсумували в ЦАХАЛ.
Теми: , , ,
