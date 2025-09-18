Ізраїль завдав удару по складах зброї на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї, що належать “Хезболлі” на півдні Лівану.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Терористична організація “Хезболла”, а саме “Сила Радван”, продовжує спроби відновити терористичну інфраструктуру на півдні Лівану, спрямовану на завдання шкоди Державі Ізраїль”, - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ розповіли, що організація роками планувала та просувала план “Завоювання Галілеї”. Відколи командири підрозділу були ліквідовані у вересні 2024 року в Бейруті під час операції “Північні стріли”, підрозділ працює над відновленням своїх можливостей.

Армія оборони Ізраїлю до удару вжила заходів для зменшення шкоди для цивільного населення. Для цього використали точні боєприпаси, повітряне спостереження та додаткову розвідку.

Зазначається, що сховища зброї були побудовані в центрі населених цивільним населенням районів, щоб використовувати ліванських мирних жителів як живий щит.

“Наявність сховищ зброї є порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном і ставить під загрозу цивільне населення в цьому районі. Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для Держави Ізраїль”, - підсумували в ЦАХАЛ.