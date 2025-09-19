Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Лубінець: Україна продовжує наполягати на посиленні міжнародного тиску на РФ для повернення ЗАЕС

Ініціаторами резолюції виступили Україна спільно із партнерами.

Лубінець: Україна продовжує наполягати на посиленні міжнародного тиску на РФ для повернення ЗАЕС
Фото: Дмитро Лубінець

МАГАТЕ ухвалило резолюцію, яка закликає Росію повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Ініціаторами резолюції виступили Україна та її міжнародні партнери. 

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

62 держави-члени підтримали резолюцію МАГАТЕ, яка вимагає негайної деокупації та демілітаризації ЗАЕС, виведення всього неуповноваженого військового й іншого персоналу з її території.

"Резолюція також підтвердила, що всі ядерні об’єкти мають працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів та закріпила мандат на безперервну роботу місії МАГАТЕ попри постійні спроби Росії зірвати її діяльність", — ідеться у повідомленні.

Лубінець наголошує, що ядерний тероризм є неприпустимим. "Україна продовжує наполягати на посиленні міжнародного тиску на Росію задля повного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення ЗАЕС під контроль України!"
