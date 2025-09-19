У Білозерці на Херсонщині через російську атаку постраждала цивільна

61-річна жінка дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.

Унаслідок обстрілу РФ Білозерки, що у передмісті Херсона, поранень зазнала 61-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась жителька Білозерки, котра постраждала через атаку російського безпілотника", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 61-річна жінка дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також струс головного мозку й контузію.

Жінку шпиталізували для надання меддопомоги.