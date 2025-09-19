Російські окупанти поранили цивільну у Білозерці на Херсонщині

Російські окупанти поранили цивільну у передмісті Херсона. На момент обстрілу жінка перебувала на подвірʼї будинку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 12:30 російські військові атакували з дрона жінку у Білозерці. Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 59-річну місцеву жительку, яка перебувала на подвірʼї будинку", — ідеться у повідомленні.
Постраждалу шпиталізували з струсом головного мозку, контузією, уламковим пораненням руки, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
- Російська армія учора поранила в Херсонській області одну цивільну людину. Ворог бив по інфраструктурі та оселях, пошкодив 5 будинків.