Україна працює над обміном ще 1000 полонених. Перемовини ведуть Умєров і Мединський

Зараз формують списки. 

Україна працює над обміном ще 1000 полонених. Перемовини ведуть Умєров і Мединський
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Україна і Росія тримають контакт стосовно нового обміну полоненими. Україна намагається звільнити ще 1000 людей, зараз іде робота над списками.

Контактують секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров і путінський радник Мединський, який брав участь у переговорах. Про це на зустрічі з журналістами 19 вересня повідомив президент Володимир Зеленський

Він укотре підтвердив готовність проводити переговори. Але переговори мають бути результативними.

"Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали – вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед – і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру. Вони збрехали черговий раз – зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: «Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі». Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: «Треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі». Тобто вони відтягують все", – сказав президент.

Він розраховує обговорити це з американським колегою Дональдом Трампом і очікує, що він зі свого боку обговорить це з Китаєм.

"Я думаю, всі по трошки будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася", – прокоментував Володимир Зеленський. 

Також він підкреслив готовність прямо зустрітися з Владіміром Путіним. Як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі.

  • Обміни полоненими стали єдиним результатом кількох раундів переговорів української делегації з росіянами, що відбулися цьогоріч. На зустрічах Україна розраховувала домовитися про перемовини на рівні президентів, але Москва тільки затягує процес. 
