На Сумщині унаслідок ворожих обстрілів постраждав цивільний

Унаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби на Сумщині постраждав 62-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Внаслідок ворожого удару постраждав 62-річний чоловік у Сумській громаді. Допомогу медики надали без госпіталізації", — ідеться у повідомленні.
Упродовж минулої доби росіяни здійснили 69 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 громадах області. Руйнувань зазнали об’єкти у чотирьох громадах.
У Сумській громаді пошкоджено об’єкти інфраструктури та нежитлові будівлі, у Ворожбянській – дорожню інфраструктуру та приватний будинок.
У Великописарівській та Річківській громадах зруйновані будинок та нежитлові споруди.
- Російські окупанти атакували безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівщини. Під ворожий удар потрапили рятувальники.