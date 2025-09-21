На Сумщині унаслідок ворожих обстрілів постраждав цивільний

наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Унаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби на Сумщині постраждав 62-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Внаслідок ворожого удару постраждав 62-річний чоловік у Сумській громаді. Допомогу медики надали без госпіталізації", — ідеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби росіяни здійснили 69 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 громадах області. Руйнувань зазнали об’єкти у чотирьох громадах.

У Сумській громаді пошкоджено об’єкти інфраструктури та нежитлові будівлі, у Ворожбянській – дорожню інфраструктуру та приватний будинок.

У Великописарівській та Річківській громадах зруйновані будинок та нежитлові споруди.