Затримали мешканців Київщини, яких підозрюють у постачанні до РФ українських SIM-карт для дронів

Один із затриманих є колишнім правоохоронцем. 

Затримали мешканців Київщини, яких підозрюють у постачанні до РФ українських SIM-карт для дронів
Один із затриманих
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині двох чоловіків, яких підозрюють у тому, що на замовлення фсб вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу.

Як зазначили у СБУ, наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

Завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.Після інструктажу від російської спецслужби вони спочатку купували українські "сімки", а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

Звідти мобільні карти надсилали до РФ, зокрема до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.

Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" вітчизняних операторів.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх. Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами контактів з куратором від фсб та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до "трафіку" в РФ мобільні картки.

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агенти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно у СБУ розповіли про викриття мережів агентів, які "зливали" ворогу дані про систему оборони.
