Низка потягів прямують із затримками через російську атаку по Кіровоградщині

Пасажирів просять слідкувати за часом затримки на сайті Укрзалізниці.

Низка потягів прямують із затримками через російську атаку по Кіровоградщині
Ілюстративне фото
Фото: terminovo.te.ua

Унаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Це стосується рейсів:

  • №54 Одеса - Дніпро
  • №254 Одеса - Кривий Ріг
  • №51 Одеса - Запоріжжя
  • №128 Львів - Запоріжжя
  • №92 Одеса - Краматорськ.

УЗ просить просимо пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепрошує за незручності. 

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала інфраструктуру Кіровоградської області. На одному з об'єктів спалахнула пожежа, боротьба з якою станом на ранок триває. 
