Низка потягів прямують із затримками через російську атаку по Кіровоградщині

Пасажирів просять слідкувати за часом затримки на сайті Укрзалізниці.

Унаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Це стосується рейсів:

№54 Одеса - Дніпро

№254 Одеса - Кривий Ріг

№51 Одеса - Запоріжжя

№128 Львів - Запоріжжя

№92 Одеса - Краматорськ.

УЗ просить просимо пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала інфраструктуру Кіровоградської області. На одному з об'єктів спалахнула пожежа, боротьба з якою станом на ранок триває.