Низка потягів прямують із затримками через російську атаку по Кіровоградщині

Унаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.
Про це повідомила Укрзалізниця.
Це стосується рейсів:
- №54 Одеса - Дніпро
- №254 Одеса - Кривий Ріг
- №51 Одеса - Запоріжжя
- №128 Львів - Запоріжжя
- №92 Одеса - Краматорськ.
УЗ просить просимо пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепрошує за незручності.
Як повідомлялося, вночі Росія атакувала інфраструктуру Кіровоградської області. На одному з об'єктів спалахнула пожежа, боротьба з якою станом на ранок триває.