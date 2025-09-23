Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Reuters: Астраханський газопереробний завод призупинив виробництво палива після атаки дрона

Завод контролює “Газпром”.

Reuters: Астраханський газопереробний завод призупинив виробництво палива після атаки дрона
Астраханський газопереробний завод

Російський Астраханський газопереробний завод призупинив виробництво моторного палива 22 вересня після пожежі, спричиненої атакою дрона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

Джерела повідомили що полум'я охопило установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік, яка виробляє бензин і дизельне паливо.

Завод, який контролює “Газпром”, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону.

Очікується, що він може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.

За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизельного палива та 300 тис. тонн мазуту.

  • Українські дронові удари по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що експорт пального з Росії наближається до найнижчого рівня з 2020 року, перериваючи одне з ключових джерел доходів Кремля.
  • Нещодавно видання Reuters писало, що у Росії можуть скоротити видобуток нафти через дронові атаки на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.
