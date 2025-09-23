Reuters: Астраханський газопереробний завод призупинив виробництво палива після атаки дрона

Російський Астраханський газопереробний завод призупинив виробництво моторного палива 22 вересня після пожежі, спричиненої атакою дрона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

Джерела повідомили що полум'я охопило установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік, яка виробляє бензин і дизельне паливо.

Завод, який контролює “Газпром”, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону.

Очікується, що він може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.

За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизельного палива та 300 тис. тонн мазуту.