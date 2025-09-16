Reuters: У РФ можуть скоротити видобуток нафти через атаки дронів

"Транснєфть", яка транспортує понад 80% усієї нафти в РФ, останніми днями обмежила можливість компаній зберігати нафту в її системі.

У Росії можуть скоротити видобуток нафти через дронові атаки на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це виданню Reuters розповіли три співрозмовники.

Протягом останнього десятиліття доходи від нафти й газу становили від третини до половини всіх надходжень до федерального бюджету Росії, що робить цей сектор головним джерелом фінансування уряду.

Зазначається, що дрони вже атакували щонайменше 10 НПЗ, зменшивши потужності з переробки майже вп'ятеро, а також пошкодили порти Усть-Луга та Приморськ.

Російська влада публічно не коментує масштаб руйнувань чи їхній вплив на видобуток і експорт. Водночас "Транснєфть", яка транспортує понад 80% усієї нафти в РФ, останніми днями обмежила можливість компаній зберігати нафту в її системі, повідомили два джерела. Вона також попередила, що може приймати менші обсяги у випадку нових пошкоджень.

Ці атаки, за словами джерел, можуть змусити Росію скоротити виробництво.

Захід запровадив численні хвилі санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, особливо проти нафтово-газового сектору. Проте Москва зуміла переорієнтувати більшість експорту до Азії, головними покупцями стали Індія та Китай.

Минулого тижня українські дрони вперше від повномасштабного вторгнення вдарили по найбільшому нафтовому порту Росії – Приморську, тимчасово зупинивши його роботу. Потужності Приморська дозволяють експортувати понад 1 млн барелів нафти на добу, що становить понад 10% від загального виробництва РФ.

Приморськ частково відновив роботу у суботу, проте терміни завершення ремонту залишаються невідомими. Росія вже втратила частину експортних потужностей після серпневої атаки на термінал в Усть-Лузі.