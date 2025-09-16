Reuters: У РФ можуть скоротити видобуток нафти через атаки дронів

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

Reuters: У РФ можуть скоротити видобуток нафти через атаки дронів

"Транснєфть", яка транспортує понад 80% усієї нафти в РФ, останніми днями обмежила можливість компаній зберігати нафту в її системі.

Reuters: У РФ можуть скоротити видобуток нафти через атаки дронів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Росії можуть скоротити видобуток нафти через дронові атаки на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це виданню Reuters розповіли три співрозмовники. 

Протягом останнього десятиліття доходи від нафти й газу становили від третини до половини всіх надходжень до федерального бюджету Росії, що робить цей сектор головним джерелом фінансування уряду.

Зазначається, що дрони вже атакували щонайменше 10 НПЗ, зменшивши потужності з переробки майже вп'ятеро, а також пошкодили порти Усть-Луга та Приморськ.

Російська влада публічно не коментує масштаб руйнувань чи їхній вплив на видобуток і експорт. Водночас "Транснєфть", яка транспортує понад 80% усієї нафти в РФ, останніми днями обмежила можливість компаній зберігати нафту в її системі, повідомили два джерела. Вона також попередила, що може приймати менші обсяги у випадку нових пошкоджень.

Ці атаки, за словами джерел, можуть змусити Росію скоротити виробництво.

Захід запровадив численні хвилі санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, особливо проти нафтово-газового сектору. Проте Москва зуміла переорієнтувати більшість експорту до Азії, головними покупцями стали Індія та Китай.

Минулого тижня українські дрони вперше від повномасштабного вторгнення вдарили по найбільшому нафтовому порту Росії – Приморську, тимчасово зупинивши його роботу. Потужності Приморська дозволяють експортувати понад 1 млн барелів нафти на добу, що становить понад 10% від загального виробництва РФ.

Приморськ частково відновив роботу у суботу, проте терміни завершення ремонту залишаються невідомими. Росія вже втратила частину експортних потужностей після серпневої атаки на термінал в Усть-Лузі.

  • За даними Генштабу, лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали Росії втрат на понад 4% ВВП
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies