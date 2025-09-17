Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Єврокомісія планує поглиблення співпраці з Індією попри її зв'язки з Росією

Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю.

штаб-квартира Єврокомісії

Єврокомісія 17 вересня оприлюднила плани щодо розширення співпраці з Індією у сферах оборони, технологій та торгівлі, попри напруженість у відносинах через тісні контакти Нью-Делі з Москвою, пише Reuters.

ЄС та Індія перебувають на фінальній стадії переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю, яку планують підписати до кінця року. Переговори, відновлені у 2022 році, активізувалися після переобрання президента США Дональда Трампа, коли сторони почали шукати нові альянси у відповідь на американські мита.

Для Євросоюзу співпраця з Індією є частиною ширшої стратегії, яка також охоплює переговори з Мексикою, блоком МЕРКОСУР та Індонезією. Індія, у свою чергу, прагне розвивати партнерства з ЄС, Китаєм та Росією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія суттєво збільшила закупівлі російської нафти. У серпні прем’єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з Володимиром Путіним на саміті в Китаї, а індійські військові взяли участь у навчаннях під керівництвом Росії.

Попри це, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що блок не хоче «заганяти Індію в кут Росії», визнавши наявність серйозних розбіжностей між сторонами.«Питання в тому, чи залишимо ми цю порожнечу для когось іншого, чи спробуємо заповнити її самі», – сказала Каллас на пресконференції.

У документі, оприлюдненому Комісією, йдеться, що ЄС і надалі працюватиме з Індією над скороченням впливу російської військової присутності та запобіганням обходу санкцій.

Попри суперечності, ЄС розглядає Індію як прихильника багатостороннього порядку, заснованого на правилах, і партнера з великим економічним потенціалом: до 2030 року Індія може стати третьою економікою світу.

Серед напрямків співпраці, які пропонує ЄС:

  • захист інвестицій та розвиток авіасполучення,
  • безпека ланцюгів постачання,
  • розвиток зеленого водню та декарбонізація промисловості,
  • спільні наукові дослідження та інновації,
  • оборонне та безпекове партнерство за моделлю домовленостей з Японією і Південною Кореєю,
  • реалізація проєктів у третіх країнах, зокрема в Африці та Південній Азії.

Тим часом Міністерство фінансів США 12 вересня закликало країни «Групи семи» і Євросоюзу ввести «суттєві тарифи» на товари з Китаю та Індії, аби зупинити їхні закупівлі російської нафти.

При цьому суперечка щодо захищеного статусу рису басматі загострює напруженість між Індією та Пакистаном і може ускладнити зусилля Нью-Делі з укладання торговельної угоди з ЄС.
