Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСвіт

Король Чарльз прийняв подружжя Трампів

У Віндзорському замку заплановано ланч з королем та королевою, а завтра президент США зустрічатиметься з прем'єр-міністром Великої Британії. 

Дональд Трамп під час візиту до Великої Британії
Фото: скриншот

Король Чарльз та королева Каміла прийняли президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп. Зустріч відбулася поблизу Будинку Вікторії, а далі вони матимуть ланч у Віндозрському палаці, повідомили CNN і Sky News

Також Трампів вітали спадкоємець престолу принц Вільям та його дружина, принцеса Уельська Кейт. На шляху урочистої процесії до палацу вишукувалася почесна королівська варта.

Все це – частина традиційної церемонії привітання високоповажних гостей королівської родини. Трампа вже вдруге зустрічають у Британії як главу держави. 

Як і в 2019, цього разу Трамп під час огляду королівської почесної варти ішов попереду монарха. Втім, у палаці казали, що порушенням протоколу це не було. 
