Король Чарльз прийняв подружжя Трампів

У Віндзорському замку заплановано ланч з королем та королевою, а завтра президент США зустрічатиметься з прем'єр-міністром Великої Британії.

Дональд Трамп під час візиту до Великої Британії

Король Чарльз та королева Каміла прийняли президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп. Зустріч відбулася поблизу Будинку Вікторії, а далі вони матимуть ланч у Віндозрському палаці, повідомили CNN і Sky News.

Також Трампів вітали спадкоємець престолу принц Вільям та його дружина, принцеса Уельська Кейт. На шляху урочистої процесії до палацу вишукувалася почесна королівська варта.

Все це – частина традиційної церемонії привітання високоповажних гостей королівської родини. Трампа вже вдруге зустрічають у Британії як главу держави.

Як і в 2019, цього разу Трамп під час огляду королівської почесної варти ішов попереду монарха. Втім, у палаці казали, що порушенням протоколу це не було.