Король Чарльз прийняв подружжя Трампів

Король Чарльз та королева Каміла прийняли президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп. Зустріч відбулася поблизу Будинку Вікторії, а далі вони матимуть ланч у Віндозрському палаці, повідомили CNN і Sky News.
Також Трампів вітали спадкоємець престолу принц Вільям та його дружина, принцеса Уельська Кейт. На шляху урочистої процесії до палацу вишукувалася почесна королівська варта.
Все це – частина традиційної церемонії привітання високоповажних гостей королівської родини. Трампа вже вдруге зустрічають у Британії як главу держави.
Як і в 2019, цього разу Трамп під час огляду королівської почесної варти ішов попереду монарха. Втім, у палаці казали, що порушенням протоколу це не було.
- Візит Дональда Трампа до Великої Британії триватиме декілька днів. Він має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та обговорити з ним актуальні питання, зокрема, необхідність захисту України.
- Напередодні прийому американця в Віндзорському палаці активісти розгорнули біля нього великі фотографії Трампа і фінансиста–торговця людьми Джеффрі Епштейна. Також вони спроєктували фото і відео на стіни палацу.