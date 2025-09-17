«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Чотирьох людей арештували за проєктування фото Трампа і Епштейна на замок Віндзор

У день візиту американського президента перед королівським палацом зібрався протест. 

Чотирьох людей арештували за проєктування фото Трампа і Епштейна на замок Віндзор
Трамп і Ептшейн
Фото: скриншот

Чотирьох людей арештували за проєктування фотографій та відео Дональда Трампа і торговця людьми Джеффрі Епштейна на замок Віндзор під час візиту американського президента до Великої Британії. Також протестувальники розгорнули величезний плакат із цим фото, передає The Guardian. 

Поліція не назвала особи затриманих, але сказала, що це четверо дорослих. Їх заарештували за підозрою в зловмисних повідомленнях і "неавторизованому проєктуванні" на замок Віндзор.

Самого Трампа в цей момент у замку не було. Прийом заплановано на сьогодні. Американського президента вітатиме Король Чарльз, і це стане безпрецедентним випадком другої зустрічі глави держави за повною церемоніальною програмою. Трампа так вітали і за часів королеви Єлизавети II, коли він мав перший президентський термін. 

Окрім монаршої сім'ї, Трамп матиме зустріч і з політичним керівництвом Великої Британії. Очікується, що йтиметься і про Україну та необхідність її підтримувати.

  • Джеффрі Ептшейн – американський фінансист, який фактично був сутенером і організовував секс-послуги, зокрема неповнолітніх дівчат. Його знайомстві із Трампом не було секретом: в мережі є численні фото та відео, де нинішній президент відпочивав у компанії Епшейтна. Однак спільниця покійного сутенера стверджує, що клієнтом Епштейна Трамп ніколи не був. 
  • Епштейн помер у в'язниці в 2019 році. Він очікував на суд по справі про секс-торгівлю, жертвами якої стали десятки дітей. Офіційна причина смерті – самогубство. Список "клієнтів" Епштейна офіційно не публікували, але чутки про відомі імена в ньому курсують давно. 
  • Нещодавно журналісти та демократи оприлюднили книгу привітань Епштейна з 50-річчям. У ній є запис від імені Дональда Трампа. Побажання обрамлене в від руки намальований силует жіночого тіла. Трамп заперечує своє авторство привітання і малюнку. 
