Чотирьох людей арештували за проєктування фото Трампа і Епштейна на замок Віндзор

Чотирьох людей арештували за проєктування фотографій та відео Дональда Трампа і торговця людьми Джеффрі Епштейна на замок Віндзор під час візиту американського президента до Великої Британії. Також протестувальники розгорнули величезний плакат із цим фото, передає The Guardian.

Поліція не назвала особи затриманих, але сказала, що це четверо дорослих. Їх заарештували за підозрою в зловмисних повідомленнях і "неавторизованому проєктуванні" на замок Віндзор.

Самого Трампа в цей момент у замку не було. Прийом заплановано на сьогодні. Американського президента вітатиме Король Чарльз, і це стане безпрецедентним випадком другої зустрічі глави держави за повною церемоніальною програмою. Трампа так вітали і за часів королеви Єлизавети II, коли він мав перший президентський термін.

Окрім монаршої сім'ї, Трамп матиме зустріч і з політичним керівництвом Великої Британії. Очікується, що йтиметься і про Україну та необхідність її підтримувати.