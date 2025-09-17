МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

Естонія поки не має причин закривати кордон з Росією

Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, пояснили у МВС.

Естонія поки не має причин закривати кордон з Росією
Естонсько-російський кордон
Фото: ERR

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро відреагував на пропозицію закрити тимчасову контрольну лінію з Російською Федерацією.

Про це повідомляє ERR.

За словами Таро, Естонія не має причин для закриття кордону. 

"За моєю оцінкою, йшлося б про конкретну відповідь на якісь дії", - сказав міністр.

Він зауважив, що прикордонні пункти функціонують нормально, а міграція з Росії до Естонії суттєво обмежена. Також були застосовані різні заходи, включаючи запровадження повного митного контролю.

Таро наголосив, що Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, щоб люди могли відвідувати близьких родичів, які живуть з іншого боку кордону. 

"Якщо щось зміниться, то це можна буде зробити дуже швидко", – запевнив Ігор Таро.

Водночас, якщо Латвія та Литва ухвалять рішення закрити кордони, тиск на Естонію у питанні закриття контрольної лінії може зрости.

"Будь-яке спільне рішення має ухвалюватися таким чином, щоб і Естонія була до нього залучена. І те, що зараз ми тримаємо наші прикордонні пункти відкритими, частково також обумовлено міжнародними консультаціями та співпрацею", – підкреслив Таро.

  • У Естонії партія "Isamaa" ініціювала законопроєкт, згідно з яким тимчасова лінія контролю між цією країною та Російською Федерацією буде закрита "з урахуванням безпекової ситуації та провокацій з боку східного сусіда".

  • Нещодавно Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону з Росією у зв'язку з активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies