Естонія поки не має причин закривати кордон з Росією

Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, пояснили у МВС.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро відреагував на пропозицію закрити тимчасову контрольну лінію з Російською Федерацією.

Про це повідомляє ERR.

За словами Таро, Естонія не має причин для закриття кордону.

"За моєю оцінкою, йшлося б про конкретну відповідь на якісь дії", - сказав міністр.

Він зауважив, що прикордонні пункти функціонують нормально, а міграція з Росії до Естонії суттєво обмежена. Також були застосовані різні заходи, включаючи запровадження повного митного контролю.

Таро наголосив, що Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, щоб люди могли відвідувати близьких родичів, які живуть з іншого боку кордону.

"Якщо щось зміниться, то це можна буде зробити дуже швидко", – запевнив Ігор Таро.

Водночас, якщо Латвія та Литва ухвалять рішення закрити кордони, тиск на Естонію у питанні закриття контрольної лінії може зрости.

"Будь-яке спільне рішення має ухвалюватися таким чином, щоб і Естонія була до нього залучена. І те, що зараз ми тримаємо наші прикордонні пункти відкритими, частково також обумовлено міжнародними консультаціями та співпрацею", – підкреслив Таро.