Естонія поки не має причин закривати кордон з Росією

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро відреагував на пропозицію закрити тимчасову контрольну лінію з Російською Федерацією.
Про це повідомляє ERR.
За словами Таро, Естонія не має причин для закриття кордону.
"За моєю оцінкою, йшлося б про конкретну відповідь на якісь дії", - сказав міністр.
Він зауважив, що прикордонні пункти функціонують нормально, а міграція з Росії до Естонії суттєво обмежена. Також були застосовані різні заходи, включаючи запровадження повного митного контролю.
Таро наголосив, що Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, щоб люди могли відвідувати близьких родичів, які живуть з іншого боку кордону.
"Якщо щось зміниться, то це можна буде зробити дуже швидко", – запевнив Ігор Таро.
Водночас, якщо Латвія та Литва ухвалять рішення закрити кордони, тиск на Естонію у питанні закриття контрольної лінії може зрости.
"Будь-яке спільне рішення має ухвалюватися таким чином, щоб і Естонія була до нього залучена. І те, що зараз ми тримаємо наші прикордонні пункти відкритими, частково також обумовлено міжнародними консультаціями та співпрацею", – підкреслив Таро.
- У Естонії партія "Isamaa" ініціювала законопроєкт, згідно з яким тимчасова лінія контролю між цією країною та Російською Федерацією буде закрита "з урахуванням безпекової ситуації та провокацій з боку східного сусіда".
Нещодавно Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону з Росією у зв'язку з активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ.