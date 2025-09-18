Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Ірландія передала Україні дві автоколони з технікою і роботами для розмінування

Допомога вже прибула до Польщі у центр в Ряшеві.

Ірландія передала Україні дві автоколони з технікою і роботами для розмінування
міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс
Фото: Facebook/Simon Harris TD

До Польщі прибули дві автоколони зі складу Збройних сил Ірландії для допомоги Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс.

За його словами, операція Carousel 3, яку провів транспортний корпус ірландських Збройних сил, забезпечила доставку 34 транспортних засобів до Міжнародного координаційного центру донорів у Ряшеві в межах внеску Ірландії до Європейського фонду миру.

Крім техніки, колона також привезла три роботи Reacher, які отримає Коаліція з розмінування, учасником якої є Ірландія в межах Контактної групи з оборони України (UDCG).

Міністр наголосив, що передача техніки відбувається через Clearing House Cell Військового штабу ЄС.

«Техніка, яку ми передаємо, відповідає потребам України, а її офіційна передача буде підтверджена у Польщі Збройними силами Ірландії та Збройними силами України», — зазначив Гарріс.

Заявку на часткове відшкодування вартості Ірландія подасть через Європейський фонд миру.
