Уперше з 2011 року кількість біженців у Німеччині зменшилася

За перше півріччя 2025 року кількість біженців у Німеччині скоротилася приблизно на 50 тисяч: із майже 3,55 станом на кінець 2024 року до майже 3,5 мільйона осіб.

Як пише DW, про це стало відомо із відповіді уряду Німеччини на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

Вперше з 2011 року у країні зафіксували зниження кількості біженців, які перебувають у країні, порівняно з попереднім звітнім періодом. До загальної кількості біженців входять як прохачі притулку, що прибули до країни нещодавно, так і ті, хто давно живе у Німеччині, зокрема і українці.

Причинами зниження кількості біженців стали депортації, добровільні виїзди та натуралізація. Зокрема лише торік німецьке громадянство отримали понад 83 тисячі сирійців.

Загалом з майже 3,5 мільйона біженців близько 492 тисячі мають невизначений статус. Це шукачі притулку або ті, кому надано тимчасовий дозвіл на перебування. Станом на кінець липня в Німеччині проживало близько 1,27 мільйона українських біженців.