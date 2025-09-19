Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Уперше з 2011 року кількість біженців у Німеччині зменшилася

Причинами стали депортації, добровільні виїзди та натуралізація.

Уперше з 2011 року кількість біженців у Німеччині зменшилася
Мігранти з валізами поблизу Grand City Hotel Berlin, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За перше півріччя 2025 року кількість біженців у Німеччині скоротилася приблизно на 50 тисяч: із майже 3,55 станом на кінець 2024 року до майже 3,5 мільйона осіб. 

Як пише DW, про це стало відомо із відповіді уряду Німеччини на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

Вперше з 2011 року у країні зафіксували зниження кількості біженців, які перебувають у країні, порівняно з попереднім звітнім періодом. До загальної кількості біженців входять як прохачі притулку, що прибули до країни нещодавно, так і ті, хто давно живе у Німеччині, зокрема і українці. 

Причинами зниження кількості біженців стали депортації, добровільні виїзди та натуралізація. Зокрема лише торік німецьке громадянство отримали понад 83 тисячі сирійців.

Загалом з майже 3,5 мільйона біженців близько 492 тисячі мають невизначений статус. Це шукачі притулку або ті, кому надано тимчасовий дозвіл на перебування. Станом на кінець липня в Німеччині проживало близько 1,27 мільйона українських біженців.

  • Нещодавно Рада Європейського Союзу узгодила загальні рекомендації щодо поступового скасування статусу тимчасового захисту для українських біженців, термін якого завершується 4 березня 2027 року. Ці рекомендації спрямовані на те, аби забезпечити повернення біженців в Україну, "коли це дозволять умови", а також запропонувати шляхи переходу українців до інших легальних статусів у країнах  проживання.
