Головна

США знищили у Сирії ймовірного високопоставленого бойовика ІДІЛ

За даними США, бойовик “намагався напасти на Сполучені Штати”. 

Ілюстративне фото

Американські військові заявили про проведення рейду в Сирії, в результаті якого було вбито високопоставленого бойовика Ісламської держави (ІДІЛ).

Про це повідомляє Reuters.

У заяві американських військових йдеться, що в результаті рейду було вбито Омара Абдула Кадера, який “намагався напасти на Сполучені Штати”. 

Бойовик, відомий як “Абдул Рахман Аль-Халабі”, був керівником відділу зовнішніх операцій та безпеки угруповання, повідомила іракська контртерористична служба.

Його звинувачували в управлінні нападами в кількох країнах, включаючи бомбардування посольства Ірану в Лівані, та плануванні інших операцій у Європі та США, які були зірвані завдяки розвідувальній роботі.

  • У серпні Центральне командування збройних сил США заявило про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" під час рейду на півночі Сирії.
﻿
