США знищили у Сирії ймовірного високопоставленого бойовика ІДІЛ

Американські військові заявили про проведення рейду в Сирії, в результаті якого було вбито високопоставленого бойовика Ісламської держави (ІДІЛ).
Про це повідомляє Reuters.
У заяві американських військових йдеться, що в результаті рейду було вбито Омара Абдула Кадера, який “намагався напасти на Сполучені Штати”.
Бойовик, відомий як “Абдул Рахман Аль-Халабі”, був керівником відділу зовнішніх операцій та безпеки угруповання, повідомила іракська контртерористична служба.
Його звинувачували в управлінні нападами в кількох країнах, включаючи бомбардування посольства Ірану в Лівані, та плануванні інших операцій у Європі та США, які були зірвані завдяки розвідувальній роботі.
- У серпні Центральне командування збройних сил США заявило про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" під час рейду на півночі Сирії.