“Заберіть їх до біса”: Трамп погрожує Венесуелі, якщо вона не прийме назад своїх громадян, ув’язнених у США

Президент США попереджає, що Венесуела може заплатити “колосальну ціну”, якщо не зробить цього.

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі , 30 липня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп вимагає від Венесуели, щоб вона прийняла назад своїх громадян, які наразі ув’язнені у США або перебувають у психіатричних закладах.

Про це Трамп написав у TruthSocial.

“Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув'язнених та людей з психіатричних установ, включаючи найгірші у світі лікарні для душевнохворих, яких венесуельське «керівництво» насильно переправило до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей отримали серйозні поранення та навіть були вбиті цими «монстрами». Заберіть їх до біса з нашої країни просто зараз, або ціна, яку ви заплатите, буде колосальною!” – написав Трамп.

Зазначимо, що адміністрація Трампа почала процедуру припинення декількох програм, які надавали захист венесуельським мігрантам. Такі кроки вже заблоковані судами в деяких випадках, які постановили, що рішення скасувати захист було незаконним або застосоване без належного обґрунтування.