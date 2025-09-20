“Заберіть їх до біса”: Трамп погрожує Венесуелі, якщо вона не прийме назад своїх громадян, ув’язнених у США

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСвіт

“Заберіть їх до біса”: Трамп погрожує Венесуелі, якщо вона не прийме назад своїх громадян, ув’язнених у США

Президент США попереджає, що Венесуела може заплатити “колосальну ціну”, якщо не зробить цього.

“Заберіть їх до біса”: Трамп погрожує Венесуелі, якщо вона не прийме назад своїх громадян, ув’язнених у США
Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі , 30 липня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вимагає від Венесуели, щоб вона прийняла назад своїх громадян, які наразі ув’язнені у США або перебувають у психіатричних закладах.

Про це Трамп написав у TruthSocial.  

“Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув'язнених та людей з психіатричних установ, включаючи найгірші у світі лікарні для душевнохворих, яких венесуельське «керівництво» насильно переправило до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей отримали серйозні поранення та навіть були вбиті цими «монстрами». Заберіть їх до біса з нашої країни просто зараз, або ціна, яку ви заплатите, буде колосальною!” – написав Трамп.

Зазначимо, що адміністрація Трампа почала процедуру припинення декількох програм, які надавали захист венесуельським мігрантам. Такі кроки вже заблоковані судами в деяких випадках, які постановили, що рішення скасувати захист було незаконним або застосоване без належного обґрунтування.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies