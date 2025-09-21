Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Світ

ЗМІ: в Австрії у керівництві нафтової компанії OMV виявили агента Росії

Менеджер займався угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю один мільярд євро в Абу-Дабі і звітував про це російському дипломату під час зустрічей у Відні.

Фото: EPA/UPG

Австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників через підозру у шпигунстві на користь Росії. Про це Європейська правда пише з посиланням на АРА.

Раніше австрійський журнал Profil опублікував розслідування про одного з менеджерів OMV, який привернув увагу австрійської контррозвідки через зустрічі з працівником посольства Росії. Менеджер тривалий час працював в OMV і останнім часом займався угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю один мільярд євро в Абу-Дабі.

За інформацією Profil, чоловік мав інформацію про обидві компанії і звітував про них російському дипломату під час зустрічей у Відні. Чи діяв чоловік сам і як довго тривала його шпигунська діяльність – наразі невідомо.

Під час обшуку в будинку співробітника OMV вилучили численні внутрішні документи, а проти нього самого відкрили кримінальну справу.

Міністерство закордонних справ Австрії після викриття викликало тимчасово повіреного у справах Росії.

Видання зазначає, що “російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата, який фігурує в розслідуванні”, інакше відомство оголосить його персоною нон грата.

На запит агентства Reuters OMV заявила, що повністю співпрацює з відповідними органами влади, та відмовилась від подальших коментарів “з міркувань захисту даних”.

  • OMV – найбільша у Центральній Європі нафтова компанія, штаб-квартира якої розташована у Відні. Вона однією з перших на Заході уклала договір на постачання газу з СРСР, а нині – розірвала його достроково.
  • ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти країни.
