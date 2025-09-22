У Європі продовжуються затримки авіарейсів після кібератаки

Кілька найбільших європейських аеропортів, зокрема лондонський Хітроу, намагаються відновити нормальну роботу упродовж останніх кількох днів після атаки в п’ятницю, яка вивела з ладу автоматизовані системи реєстрації та посадки.

Про це пише The Guardian.

Проблема виникла через Collins Aerospace – постачальника програмного забезпечення, який співпрацює з низкою авіакомпаній у всьому світі. Компанія, що є дочірньою структурою американського авіакосмічного й оборонного гіганта RTX, у понеділок повідомила, що працює з чотирма постраждалими аеропортами та авіакомпаніями й перебуває на завершальному етапі оновлень, необхідних для повного відновлення функціоналу.

Аеропорти Брюсселя, Дубліна та Берліна також зазнали затримок. Поки термінали самообслуговування та багажні стійки залишалися вимкненими, персонал авіакомпаній був змушений обробляти усе вручну.

Представник брюссельського аеропорту заявив, що Collins Aerospace ще не підтвердила відновлення безпеки системи. У понеділок було скасовано 40 із 277 рейсів на виліт та 23 із 277 рейсів на приліт.

У Хітроу зазначили, що переважна більшість рейсів виконується за розкладом, хоча реєстрація та посадка на деякі рейси можуть тривати трохи довше ніж зазвичай.

У дублінському аеропорту повідомили, що в понеділок скасувань через проблеми з ІТ не очікують, але не виключають такої можливості.

RTX у суботу повідомила, що працює над якнайшвидшим усуненням проблеми, яка зачепила її програмне забезпечення Muse.

Інцидент "підсвітив" ризики залежності аеропортів від постачальників критичних технологій. Єврокомісія в суботу заявила, що уважно стежить за ситуацією, і "поточні дані не свідчать про масштабну чи серйозну атаку".

Цей інцидент – останній у низці масштабних кібератак. Цього місяця британський автовиробник Jaguar Land Rover повідомив, що кібератака змусила його зупинити виробництво, а на початку року атака на ритейлера Marks & Spencer коштувала компанії сотні мільйонів фунтів.