В Молдові затримали 74 підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах

У Молдові в результаті обшуків 22 вересня затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки для організації масових заворушень на парламентських виборах, які заплановані на 28 вересня.

Про це повідомляє NewsMaker.

Правоохоронці зазначили, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень розпочалося ще в липні 2025 року.

“За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Зокрема, їх навчали у Сербії поводженню з вогнепальною зброєю та спецзасобами”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що учасники отримували за це близько 400 євро.

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Серед іншого їх навчали, як діяти у разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності. Також людей навчали створювати провокації під час протестів та дестабілізувати ситуацію.

Деяких молдаван переконали поїхати до Сербії на навчання під приводом паломництва, але там їх втягнули у підготовку до заворушень. Частина підозрюваних пов'язана як із молдавськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Глава СІБ Олександру Мустяце заявив, що план дестабілізації координували російські спецслужби. На території Молдови Андрій Павлов відповідав за планування та керівництво диверсійними операціями, які фінансуються з Росії.

Також він використав групу олігарха-втікача Ілана Шора для вербування людей. Спілкування відбувалося здебільшого через Telegram, щоб зберегти анонімність.

За даними СІБ, Павлов брав участь в аналогічних операціях у Європі, Азії та Африці.

В результаті обшуків вилучила зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.