Європарламент захистив угорських опозиціонерів від переслідувань уряду Орбана

Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСвіт

Європарламент захистив угорських опозиціонерів від переслідувань уряду Орбана

ЄС не дозволив зняти імунітет із критиків угорського прем’єра.

Європарламент захистив угорських опозиціонерів від переслідувань уряду Орбана
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Європарламент 23 вересня заблокував спроби угорської прокуратури зняти недоторканність із політичних опонентів Віктора Орбана, пише Politico.

Комітет з правових питань (JURI) ухвалив, що лідер опозиції Петер Мадяр, голова «Демократичної коаліції» Клара Добрев та італійська активістка й євродепутатка Іларія Саліс залишаються під захистом парламентського імунітету.

Рішення ухвалили представники центристських, соціал-демократичних, зелених, ліберальних та лівих груп, аргументуючи це відсутністю незалежного правосуддя в Угорщині і ризиком політично вмотивованих процесів.

Мадяр, який стрімко набирає підтримку в опитуваннях і становить серйозну загрозу 15-річному правлінню Орбана, залишається головною ціллю правлячої партії Угорщини «Фідес». Лідер угорської делегації «Фідес» у Брюсселі Тамаш Дойч розкритикував рішення, заявивши, що «Брюссель захищає своїх людей, навіть коли є докази кримінальних злочинів».

Опозиціонери натомість вважають справи проти них «сфабрикованими». «Європарламент чітко заявив: в Угорщині немає незалежного правосуддя, і опозиція перебуває під постійною загрозою з боку режиму Орбана», — наголосила Клара Добрев.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies