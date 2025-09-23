Європарламент захистив угорських опозиціонерів від переслідувань уряду Орбана

Європарламент 23 вересня заблокував спроби угорської прокуратури зняти недоторканність із політичних опонентів Віктора Орбана, пише Politico.

Комітет з правових питань (JURI) ухвалив, що лідер опозиції Петер Мадяр, голова «Демократичної коаліції» Клара Добрев та італійська активістка й євродепутатка Іларія Саліс залишаються під захистом парламентського імунітету.

Рішення ухвалили представники центристських, соціал-демократичних, зелених, ліберальних та лівих груп, аргументуючи це відсутністю незалежного правосуддя в Угорщині і ризиком політично вмотивованих процесів.

Мадяр, який стрімко набирає підтримку в опитуваннях і становить серйозну загрозу 15-річному правлінню Орбана, залишається головною ціллю правлячої партії Угорщини «Фідес». Лідер угорської делегації «Фідес» у Брюсселі Тамаш Дойч розкритикував рішення, заявивши, що «Брюссель захищає своїх людей, навіть коли є докази кримінальних злочинів».

Опозиціонери натомість вважають справи проти них «сфабрикованими». «Європарламент чітко заявив: в Угорщині немає незалежного правосуддя, і опозиція перебуває під постійною загрозою з боку режиму Орбана», — наголосила Клара Добрев.