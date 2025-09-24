У роботу GPS літака з міністеркою оборони Іспанії на борту намагалися втрутитися над Калінінградом

У роботу GPS літака, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, намагалися втрутитися під час польоту над Калінінградом.
Про це пише Європейська правда з посиланням на El Mundo.
Літак A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії, прямував сьогодні до авіабази у Литві Шяуляй з Роблес на борту, під час прольоту над Калінінградом “зазнав спроби втручання в роботу його GPS”.
Як пояснив командир на борту, цей епізод є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда, та полягає у спробі дезорієнтувати пілотів. У випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки літак отримує інструкції від військового супутника.
Зазначимо, Роблес має зустрітися із міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне.
- Раніше 13 країн Євросоюзу закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.
- На початку вересня літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії приземлявся за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.
- Тоді ж Литва попередила Євросоюз про реальну і систематичну загрозу від глушіння GPS, що виходить з території Росії та ставить під ризик безпеку цивільної авіації, морських і наземних перевезень.