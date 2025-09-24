У роботу GPS літака з міністеркою оборони Іспанії на борту намагалися втрутитися над Калінінградом

Літак A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії, прямував сьогодні до авіабази у Литві Шяуляй.

У роботу GPS літака, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, намагалися втрутитися під час польоту над Калінінградом.

Про це пише Європейська правда з посиланням на El Mundo.

Літак A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії, прямував сьогодні до авіабази у Литві Шяуляй з Роблес на борту, під час прольоту над Калінінградом “зазнав спроби втручання в роботу його GPS”.

Як пояснив командир на борту, цей епізод є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда, та полягає у спробі дезорієнтувати пілотів. У випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки літак отримує інструкції від військового супутника.

Зазначимо, Роблес має зустрітися із міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне.