У зоні ідентифікації ППО Аляски виявили та відстежили чотири російські літаки
Ту-95МС

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) виявило й відстежувало два російські Ту-95 і два Су-35, які діяли в Аляському зоні ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ) 24 вересня.

Як зазначено у пресрелізі, NORAD направив у цю зону один літак E-3 (літак дальнього радіолокаційного виявлення), чотири F-16 і чотири повітряні заправники KC-135 для підтвердження ідентифікації та перехоплення.

Російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі та не вторглися в суверенний повітряний простір США чи Канади. 

Однак у командуванні кажуть, що російська активність в зоні ідентифікації ППО Аляски трапляється регулярно і не розглядається як загроза.

ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і це – визначена частина міжнародного повітряного простору. У цій зоні необхідна ідентифікація усіх літаків. 
