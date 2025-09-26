Трамп підписав указ, який дозволяє продаж TikTok американському власнику

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що стане юридичною основою купівлі американських активів соціальної мережі TikTok інвесторами зі Сполучених Штатів.

Як пише Deutsche Welle, сервіс коротких відео зможе продовжувати працювати на території США, а особистим даним громадян більше не загрожуватиме втручання з боку влади комуністичного Китаю.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, за TikTok інвестор викладе суму у 14 мільярдів доларів. Окремо наголошується, що новий власник отримає контроль над алгоритмом, який визначає рекомендації для користувачів.