Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Трамп підписав указ, який дозволяє продаж TikTok американському власнику

Сума угоди має скласти 14 мільярдів доларів.

Трамп підписав указ, який дозволяє продаж TikTok американському власнику
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що стане юридичною основою купівлі американських активів соціальної мережі TikTok інвесторами зі Сполучених Штатів.

Як пише Deutsche Welle, сервіс коротких відео зможе продовжувати працювати на території США, а особистим даним громадян більше не загрожуватиме втручання з боку влади комуністичного Китаю.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, за TikTok інвестор викладе суму у 14 мільярдів доларів. Окремо наголошується, що новий власник отримає контроль над алгоритмом, який визначає рекомендації для користувачів. 
