У Молдові заявили про кібератаку РФ на ЦВК напередодні парламентських виборів

Заступниця прем’єр-міністра Молдови та міністерка цифрових технологій Доїна Ністор заявила про російську кібератаку на Центральну виборчу комісію країни за кілька днів до парламентських виборів, пише Politico.

Ністор зазначила, що уразливість системи вже усунена, і Центральна виборча комісія Молдови тепер захищена. За її словами, ця кібератака є частиною гібридної кампанії Росії проти Молдови, яка планувалася "місяцями наперед" і має на меті "дестабілізувати нашу демократію".

Вибори в Молдові відбудуться цієї неділі на тлі численних спроб втручання РФ, які, за оцінками західних фахівців із кібербезпеки, мають російське походження.

Кібератака полягала у захопленні Wi-Fi-роутерів з метою перевантаження серверів Центральної виборчої комісії, відомої як DDoS-атака, повідомив головний поліцейський Молдови Віорел Чернауцян.

"Як і Україна, Молдова є "лабораторією" для протидії найсучаснішим гібридним загрозам нашого часу", — зазначила Ністор. "Це робить нас природним тестовим майданчиком для Європи, де можна випробовувати нові інструменти та політики".

Національний радник з безпеки Санду Станіслав Секрієру заявив, що "масштаб російського втручання нині значно перевищує те, що ми спостерігали у 2024 році".

За його словами, Росія використовує "безпрецедентні методи: більше грошей на підкуп виборців, більше дезінформації з використанням ШІ, масштабні ресурси для організації вуличного насильства".

Підтримка Молдови з боку США зменшилася, зокрема після ліквідації американської агенції USAID, що поклало більший тягар на Європу. Європейська комісія терміново розгорнула "кіберрезерв" — команду експертів із приватного сектору, які надають допомогу Молдові. Це перше використання резерву з моменту його створення за новим Законом ЄС про кіберсолідарність.

"Доступ до резерву — величезний крок уперед", — наголосила Ністор, додавши, що підтримка Європи у сфері кібербезпеки "залишається найважливішою". США продовжують надавати часткову допомогу через своє посольство.

Молдова також співпрацює безпосередньо з Румунією, Швецією, Естонією та Великою Британією, щоб у майбутньому отримати структурну підтримку.