Ексдепутат Європарламенту визнав себе винним у 8 епізодах хабарництва на підтримку позицій РФ

Колишній депутат Європейського парламенту від Великої Британії та екслідер партії Reform UK в Уельсі Нейтан Гілл визнав себе винним у хабарництві за просування проросійської позиції, зокрема, у контексті війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

52-річний Нейтан Гілл постав перед судом Олд-Бейлі в Лондоні та визнав провину за вісьмома пунктами звинувачення у хабарництві за виплати, отримані між груднем 2018-го та липнем 2019-го. Він погодився, що ці гроші становили "неналежне виконання обов’язків як обраного посадовця".

Водночас Гілл заперечив змову з колишнім українським політиком Олегом Волошиним з метою вчинення хабарництва.

Суддя Боббі Чіма-Ґрабб наголосила на серйозності справи та зазначила, що Гілл визнав отримання грошей за запити й заяви в Європарламенті "на підтримку проросійських партій" у контексті війни між Росією та Україною.

Прокурор Марк Гейвуд повідомив, що звинувачення у хабарництві ґрунтуються на повідомленнях WhatsApp, знайдених у телефоні Гілла. Пристрій вилучила поліція у 2021 році. У листуванні йшлося про домовленості отримувати гроші в обмін на певні дії, зокрема подання запитів до парламенту, контакти з високопосадовцями, організацію заходів та виступи.

Гілл став депутатом Європарламенту від UK Independence Party у 2014 році, а з 2016-го очолював партію в Уельсі. У 2018-му він залишив UKIP і наступного року приєднався до Brexit Party, попередниці Reform UK. Він залишався депутатом Європарламенту до виходу Британії з ЄС у 2020-му.

Гілла звільнили під заставу до винесення вироку у листопаді, проте суддя попередила, що йому загрожує "значний тюремний термін".