Польща підняла винищувачі через російську атаку по Україні

Польща привела у найвищу бойову готовність сили протиповітряної оборони та підняла в повітря чергові пари винищувачів у відповідь на активність далекої авіації Росії, яка завдає ударів по території України.
Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ), у повітряному просторі країни вже розпочали операції польська та союзницька авіація НАТО.
"Дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо у районах, що межують із загрозливими територіями", — йдеться в офіційній заяві.
Крім того, системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведені у стан найвищої готовності. Ситуація перебуває під постійним контролем військових структур.
- Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами. У Києві відомо про одну загиблу, шестеро людей поранені. У Запоріжжі відомо про 21 пораненого, ракета влучила у багатоповерхівку.