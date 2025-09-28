В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСвіт

Польща підняла винищувачі через російську атаку по Україні

Також системи ППО та радіолокаційного спостереження були переведені у стан найвищої готовності.

Польща підняла винищувачі через російську атаку по Україні
Фото: EPA/UPG

Польща привела у найвищу бойову готовність сили протиповітряної оборони та підняла в повітря чергові пари винищувачів у відповідь на активність далекої авіації Росії, яка завдає ударів по території України.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ), у повітряному просторі країни вже розпочали операції польська та союзницька авіація НАТО.

"Дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо у районах, що межують із загрозливими територіями", — йдеться в офіційній заяві.

Крім того, системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведені у стан найвищої готовності. Ситуація перебуває під постійним контролем військових структур.

  • Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами. У Києві відомо про одну загиблу, шестеро людей поранені. У Запоріжжі відомо про 21 пораненого, ракета влучила у багатоповерхівку.
