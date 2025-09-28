Польща підняла винищувачі через російську атаку по Україні

Також системи ППО та радіолокаційного спостереження були переведені у стан найвищої готовності.

Польща привела у найвищу бойову готовність сили протиповітряної оборони та підняла в повітря чергові пари винищувачів у відповідь на активність далекої авіації Росії, яка завдає ударів по території України.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ), у повітряному просторі країни вже розпочали операції польська та союзницька авіація НАТО.

"Дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо у районах, що межують із загрозливими територіями", — йдеться в офіційній заяві.

Крім того, системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведені у стан найвищої готовності. Ситуація перебуває під постійним контролем військових структур.