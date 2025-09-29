“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Світ

Келлог підтвердив дозвіл для України завдавати далекобійних ударів по Росії: "Відповідь: так"

Спецпредставник додав, що про це сигналізують слова президента і віцепрезидента. 

Келлог підтвердив дозвіл для України завдавати далекобійних ударів по Росії: "Відповідь: так"
Кіт Келлог в ефірі Fox News
Фото: скриншот

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог вважає, що Дональд Трамп дозволив далекобійні удари по цілях на російській території. Про це він сказав у ефірі Fox News.

Коментуючи нещодавній допис американського президента та аналізуючи коментар віцепрезидента Джей Ді Венса про розгляд можливості передачі українцям ракет Tomahawk, Келлог вважає, що заборони на такі удари для України немає.

"Читаючи, що він сказав, і читаючи, що сказав віцепрезидент Венс, як і держсекретар Рубіо, відповідь: так. Нема такої заборони", – сказав він.

Келлог додав, що, вочевидь, під час зустрічі з Дональдом Трампом президент України попросив про далекобійні ракети Tomahawk. Рішення про те, чи надавати їх, ухвалюватиме Трамп, сказав його спецпредставник. 

Він також додав, що Трамп від розвідок отримав дані, що Росія не виграє цю війну.

Зустріч Трампа із Зеленьским у Нью-Йорку

Минулого вівторка на полях Генасамблеї ООН український і американський президенти провели зустріч. Після неї Трамп опублікував допис про те, що Україна за підтримки Європи зможе повернути всі свої території – це контрастує з попередніми заявами про те, що їй доведеться піти на поступки заради миру.

Американський президент також сказав, що отримав дані про кепський стан російської економіки.

Український президент зі свого боку заявив, що Трамп підтримав удари по енергетичній інфраструктурі і по місцях виробництва ракет і дронів у Росії, якщо та завдаватиме аналогічних ударів по Україні.

“Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії”, – сказав він.

Прямо на запитання про те, чи просила Україна про далекобійні Tomahawk, Зеленський не відповів. Зараз далекобійні удари українці проводять з використанням зброї власного виробництва. 
