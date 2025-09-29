Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Депутати пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Відповідний проєкт постанови зареєстровано в парламенті. 

Депутати пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру
Фото: EPA/UPG

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття премії миру.

Відповідний проєкт постанови №14088 зареєстровано в парламенті сьогодні, 29 вересня.

Авторами проєкта постанови є народні депутати із груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) та "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч).

Текст проєкту постанови поки не оприлюднено. 
