Депутати пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття премії миру.
Відповідний проєкт постанови №14088 зареєстровано в парламенті сьогодні, 29 вересня.
Авторами проєкта постанови є народні депутати із груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) та "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч).
Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.
- Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання отримати Нобелівську премію миру, і це бажання має кілька причин - як політичних, так і особистих. Зокрема, він вважає, що його участь у нормалізації відносин між Ізраїлем та кількома арабськими країнами (ОАЕ, Бахрейн, Судан, Марокко) в рамках так званих "Авраамових угод" заслуговує на міжнародне визнання.
- Також Трамп неодноразово згадував, що Барак Обама отримав Нобелівську премію миру на початку свого президентства (у 2009 році, - ред.), і вважає, що його власні дії були більш значущими.
- Деякі політики вже висували Трампа на здобуття цієї премії. Зокрема, в 2019 році прем'єр-міністр Японії номінував його на Нобелівську премію миру.