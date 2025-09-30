У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ЗМІ: Віткофф вірогідно залишить посаду спецпредставника Трампа на Близькому Сході до кінця року

Ізраїльське видання повідомляє, що цьому може посприяти врегулювання війни у Газі.

ЗМІ: Віткофф вірогідно залишить посаду спецпредставника Трампа на Близькому Сході до кінця року
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Стів Віткофф вірогідно залишить посаду спецпредставника Трампа на Близькому Сході до кінця року, передає The Times of Israel із посиланням на неназваного американського чиновника. 

За словами посадовця, Віткофф готується залишити свою посаду до кінця року, особливо з огляду на те, що прорив у врегулюванні війні в Газі, схоже, близький, після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, а посередники очікують відповіді ХАМАС.

  • Напередодні Дональд Трамп оголосив план дій для припинення вогню у Газі. Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію Дональда Трампа, то військова операція Ізраїлю у Смузі Гази триватиме.
