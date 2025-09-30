ЗМІ: Віткофф вірогідно залишить посаду спецпредставника Трампа на Близькому Сході до кінця року

Ізраїльське видання повідомляє, що цьому може посприяти врегулювання війни у Газі.

Стів Віткофф вірогідно залишить посаду спецпредставника Трампа на Близькому Сході до кінця року, передає The Times of Israel із посиланням на неназваного американського чиновника.

За словами посадовця, Віткофф готується залишити свою посаду до кінця року, особливо з огляду на те, що прорив у врегулюванні війні в Газі, схоже, близький, після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, а посередники очікують відповіді ХАМАС.